C.sinistra: Patuanelli, ‘candidato premier ‘campo largo’? Conte, lo ha già fatto’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Chi dovrebbe essere il candidato premier in caso andassimo ad elezioni col campo largo? “Dovrebbe essere Giuseppe Conte, ovviamente, lo ha già fatto. Sarebbe inutile far fare una cosa ad un’altra persona che non ha mai ricoperto quel ruolo. Se devi far guidare la macchina a qualcuno, scegli chi sa già guidare oppure chi non l’ha mai fatto?”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.