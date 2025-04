C.sinistra: Picierno, ‘coalizione nasce solo se ci sono idee comuni’

28 Aprile 2025

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Lo sforzo per costruire un’alternativa a questo governo di destra, è uno sforzo imprescindibile. Il tema del campo largo e quindi di una coalizione, non rappresenta un fine, ma un mezzo, così come lo è il governo del Paese. Per questo la vera questione è: che cosa pensiamo noi, coalizione di centrosinistra, in merito alla politica estera, alla difesa dell’Ucraina, alle provocazioni della Russia? Noi dobbiamo stabilire delle linee rosse”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo nella trasmissione di Ivan Grieco.

“Serve uno sforzo concreto di composizione, e oggi questo sforzo io non lo vedo. Non vedo un tavolo o uno spazio in cui gli esponenti del Pd e del Movimento 5 Stelle possano incontrarsi per verificare se una sintesi sia possibile o meno. E questo riguarda anche Italia Viva, Azione e tutte le forze che sono alternative al governo di centrodestra. La coalizione non deve nascere a prescindere: si costruisce solo se si individuano punti comuni che rendano possibile un’alleanza. La credibilità è l’elemento dirimente. Se si trasmette l’idea che l’unico obiettivo è arrivare a Palazzo Chigi, mettendo insieme tutto e il contrario di tutto, è naturale che poi le persone non ti votino”.