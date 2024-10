C.sinistra: Picierno, ‘veti Conte non vanno assecondati, Pd parli a ceto medio’

30 Ottobre 2024

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “E’ da tempo che parlo dei veti imposti da Giuseppe Conte e della necessità di non assecondarli. In Liguria il Pd ha ottenuto un buon risultato, ma nel complesso c’è un problema dovuto alla coalizione di centrosinistra in quanto manca un’offerta politica riconoscibile dagli elettori”. Lo ha detto Pina Picierno, intervenendo all’Aria che Tira su La7.

“Una coalizione, infatti, non può essere ridotta a una somma algebrica di differenti visioni, altrimenti non si è all’altezza delle sfide che si hanno di fronte. Non dobbiamo quindi concentrarci su formule come ‘campo stretto’ o ‘campo largo’, ma appunto sulla proposta politica. Altra questione riguarda l’abbandono, da parte del centrosinistra, del ceto medio che deve invece tornare a essere una priorità assoluta”.