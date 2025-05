C.sinistra: Renzi, ‘basta litigare sul passato, costruire alternativa a Meloni’

7 Maggio 2025

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Per una volta ha ragione la Meloni: lei non fa quello che abbiamo fatto noi. Perché lei è una influencer che pensa a comunicare ma non a governare. E quando trova qualcuno che le fa delle domande serie, si stizzisce. Gliel’ho ricordato in Aula. Quando io ero Premier lei diceva che preferiva stare con Putin che con il Presidente del Consiglio italiano. Adesso che è Premier lei, io non la ripago con la stessa moneta. Tra Putin e Meloni, io sto sempre dalla parte dell’Italia. Perché io sono un patriota. Non una populista”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

“Nel frattempo, guardiamo i numeri: produzione industriale negativa da 26 mesi, stipendi e pensioni ferme, aumentano le bollette e il costo della spesa. Però Meloni dice che va tutto bene. E che da quando ci sono loro l’Italia è tornata a essere credibile all’estero (quando c’era Draghi non ci filava nessuno, secondo lei). Esco dal Senato. Mi chiede un giornalista: ma secondo te lei crede davvero al fatto che con lei le cose sono migliorate rispetto a tre anni fa? Secondo me ci crede davvero. Ormai lei ha dimenticato la quotidianità delle famiglie, dei mercati rionali, della mancanza di casa”.

“Mentre salgo in macchina ho un pensiero fisso: bisognerà pur smettere di rassegnarsi. Bisognerà smettere di litigare sul passato. Bisognerà smettere di farsi le pulci. E provare tutti insieme a costruire un’alternativa per un’Italia più giusta e più sicura. Noi ci siamo”.