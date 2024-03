C.sinistra: Renzi, ‘campo largo? Potrebbe seppellirci un grande sbadiglio’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Un grande sbadiglio potrebbe seppellirci. I 5 stelle in Sardegna e in Abruzzo hanno preso più o meno la stessa percentuale. Il tema non è attribuire il voto sulla base di quello che succede alle elezioni regionali, ma capire se queste forze politiche hanno un progetto condiviso o no”. Lo ha detto Matteo Renzi a l’Aria che tira, su La7, parlando del campo largo.