C.sinistra: Renzi, ‘Conte rancoroso, non prendo lezioni da lui’

30 Settembre 2024

Roma, 30 set (Adnkronos) – “Conte è dominato dal rancore, io l’ho mandato a casa perchè pensavo fosse meglio Draghi, non ho cambiato idea. Non prendo lezioni da Conte che firmava i Dl sicurezza e vorrebbe insegnare a me cosa vuol dire essere di centrosinistra”. Lo ha detto Matteo Renzi a Lo stato delle cose, su Raitre.

“Conte è il super malus della politica italiana, sta con Francia o Spagna purchè se magna”, ha aggiunto il leader di Iv.