C.sinistra: Renzi, ‘Meloni va mandata a casa, ma non vado col cappello in mano’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Voglio essere molto chiaro: non ce l’ha ordinato il dottore di stare nel campo largo. Io penso che Giorgia Meloni vada mandata a casa, ma non è che per mandarla a casa vado col cappello in mano. Non rinuncio alle mie idee”. Così Matteo Renzi a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.