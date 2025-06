C.sinistra: Renzi, ‘nome guida è ultimo dei problemi, fossimo lì stapperei champagne’

11 Giugno 2025

Roma, 11 giu (Adnkronos) – Per la guida del centrosinistra “ci sono due alternative. Che si faccia come il centrodestra, alle elezioni il partito che prende un voto in più esprime il presidente del Consiglio. E’ il metodo Meloni. L’alternativa è che ci si metta d’accordo. Ma il nome è l’ultimo dei problemi, fossimo lì stapperei una bottiglia di champagne, vuol dire che abbiamo risolto il problema dei contenuti. Oggi io voglio che il centrosinistra la smetta di litigare sul niente”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7.