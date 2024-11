C.sinistra: Renzi, ‘non dico il nome, ma il leader M5s ha sbagliato un rigore e fatto un autogol’

19 Novembre 2024

Roma, 19 nov (Adnkronos) – Alle regionali “poteva essere un 3 a 0 se qualcuno, in Liguria, non avesse sbagliato un rigore e poi fatto un autogol. Non diciamo il nome, il leader del M5s”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7.