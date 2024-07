C.sinistra: Renzi, ‘referendum e alleanza organica a regionali’**

26 Luglio 2024

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Che cosa comporta per noi questa alleanza? Lavorare per raccogliere firme sul referendum contro l’autonomia differenziata. Stare nella coalizione di centrosinistra in modo organico alle future regionali a cominciare da Emilia-Romagna e Umbria”. Così Matteo Renzi nella enews.