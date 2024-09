C.sinistra: Renzi, ‘se guida Schlein ci siamo, se linea la dà Il Fatto siamo fuori’

3 Settembre 2024

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “In queste settimane abbiamo tolto tutti gli alibi dal campo, sparecchiato la tavola da tutti i pregiudizi e fatto un lavoro faticoso ma certosino per impostare il futuro. Adesso la partita è semplice: se la linea nel centrosinistra la dà il Pd con Elly Schlein – nessuno metta veti, si costruisca un’alternativa al governo Meloni/Salvini – noi ci stiamo e siamo decisivi. Se la linea nel centrosinistra la dà il Fatto Quotidiano con Marco Travaglio – veto contro il centro, si riavvicinino i grillini alla destra – noi non ci stiamo e siamo orgogliosamente fuori da questa roba qua. Semplice no? “. Così Matteo Renzi nella enews.

“Questo Governo non sta facendo bene purtroppo. L’opposizione è maggioranza matematica ma non è maggioranza politica perché ci sono troppi veti. Chi mette veti fa un regalo alla Meloni, Salvini e Vannacci, tutto qui”.