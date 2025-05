C.sinistra: Renzi, ‘se la sinistra diventa solo Cgil, Meloni vince a mani basse’**

6 Maggio 2025

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Trump sta avendo un benefico effetto sulla sinistra di tutto il mondo. In Canada e in Australia sembrava scontata la vittoria della destra: la guerra commerciale aperta dalla Casa Bianca ha provocato un ribaltone dei sondaggi. E due amici come Mark Carney e Anthony Albanese hanno vinto sfide che sembravano già perse”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“Attenzione, però. Per vincere la sinistra non deve schiacciarsi sulla parte più radicale ed estremista. La prima cosa che ha fatto Carney è stata eliminare alcune battaglie ideologiche di Trudeau. Tony Blair, il simbolo della sinistra che vince, ha criticato il dogmatismo del Green Deal. E credo che se la piattaforma dell’alternativa fosse schiacciata troppo a sinistra, un domani, la Meloni vincerebbe a mani basse”.

“Ecco perché rivendico con forza lo spazio per una battaglia riformista nel centrosinistra. Se la sinistra diventa solo la Cgil, con il suo referendum contro il JobsAct e le sue battaglie contro i riformisti, allora la Meloni vincerà a mani basse”.