C.sinistra: Renzi, ‘se opposizione si unisce, Meloni va a casa’**

7 Febbraio 2025

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “In questo quadro sta finalmente emergendo che l’influencer Meloni non è una statista ma una persona impaurita, che disistima i propri alleati e che vive sotto ricatto dai libici. Aveva promesso di dare la caccia ai trafficanti di uomini e oggi li scarcera con voli di Stato. Giorgia Meloni ha ancora un grande punto di forza, purtroppo: l’opposizione. Se ci fosse un’opposizione unita e capace di far sentire la propria voce, Giorgia Meloni andrebbe a casa. Anche perché lei alle Politiche ha preso gli stessi voti di Bersani: il 26%. Ed è a Palazzo Chigi solo per il gentile regalo che le è stato fatto nel 2022 dalla leadership del Pd”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.