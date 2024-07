C.sinistra: Ricci (Pd), ‘costruire alternativa, pronti in caso accelerazioni’

29 Luglio 2024

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Dobbiamo essere una forza di modernizzazione del Paese, portando avanti l’idea di un benessere equo e sostenibile”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, nel suo intervento di chiusura a margine del seminario dal titolo ‘La sinistra e il Governo – riflessioni per l’alternativa’, organizzato da Rete Democratica, svoltosi a Fiano Romano, che ha visto le riflessioni, tra gli altri, di Goffredo Bettini e dei parlamentari dem Claudio Mancini, Roberto Morassut e Andrea Orlando, Simona Bonafé e dei sindaci di Roma e Napoli, Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi.

“Con il bel risultato ottenuto alle europee, per il centrosinistra si apre una fase nuova, di impegno e lavoro, che però può portarci ad ottenere il risultato sperato: sfidare la destra al governo ed essere il primo partito italiano”, ha aggiunto Ricci. “Ecco perché ritengo necessario, in questo momento, aprire un dibattito anche culturale entro il Pd, affinché quel partito plurale e popolare che è risultato vincente alle europee possa dare il proprio contributo, mettersi a disposizione della Segretaria Elly Schlein e della comunità Pd, lavorando all’obiettivo comune, quello di creare un’alternativa di governo”, ha aggiunto Ricci.

“Nel contempo, inoltre, è necessario aiutare i nostri alleati, in vista della costruzione di un centrosinistra solido, anche nell’ipotesi di accelerazioni improvvise dell’attuale contesto politico. Questo significa, da un lato, sperare che la leadership dei 5 stelle rimanga a Giuseppe Conte, che è compatibile con i temi dem, e dell’altro sostenere la formazione di un nuovo soggetto di centro liberale”, ha sottolineato Ricci. “Possiamo, dunque, lavorare tutti insieme, nei prossimi mesi, a costruire quel modello di alternativa di governo che potrà portarci a vincere: un Pd che sia in concreto la forza che rappresenti i più deboli, il lavoro e chi rischia per creare lavoro, coloro che si battono per salvare il Pianeta. Ridare una speranza a milioni di italiani”, ha concluso Ricci.