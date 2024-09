C.sinistra: Ronzulli (Fi), ‘più che campo largo, sinistra è campo elastico per convenienza’

30 Settembre 2024

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “La sinistra più che un campo largo è un campo elastico, che si muove a seconda delle convenienze dei singoli partiti. Tutti odiano tutti, tutti sono contro tutti, con la Schlein in mezzo, che continua a ripetere ‘ostinatamente unitari’. Non si capisce nulla. Mi viene in mente la canzone di Annalisa che recitava :’Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me’. L’unico denominatore di questo campo elastico è la volontà di battere il centrodestra alle prossime elezioni, ma senza un vero programma, perché dalla giustizia al lavoro, dalla politica estera a quella interna, sono divisi su tutto. La famosa foto che ritraeva i leader dell’opposizione tutti insieme, in una grande ammucchiata, ha funzionato soltanto sull’autonomia differenziata”. Così a L’Aria che tira, su La7, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.

“I partiti del centrodestra stanno insieme da 30 anni. C’è qualche differenza, certo, e per fortuna, altrimenti saremmo un partito unico. Discutiamo tra di noi ma poi facciamo sempre sintesi. Sfido a trovare un atto parlamentare in cui la maggioranza non abbia votato tutta insieme”, conclude.