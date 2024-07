C.sinistra: Schlein, ‘alleanze sui temi, partiamo da questioni concrete’

26 Luglio 2024

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Molto prima di ragionare sui perimetri delle forze politiche ci dobbiamo mettere d’accordo sulle cose da fare per l’Italia. Partiamo dalle questioni concrete”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ospite al Giffoni Film Festival, commenta le dichiarazioni del leader di Italia Viva Matteo Renzi sulla costruzione di una coalizione a sinistra.

“Noi abbiamo da costruire una coalizione alternativa e vincente. Io non sottovaluto questa destra, perché è vero che il Pd ha avuto un ottimo risultato alle europee ma loro sono arrivati comunque erano sopra” e aggiunge “partiamo dalle questioni concrete” che per Schlein sono i temi: salario minimo, sanità pubblica, crisi climatica, diritti.

E sui veti afferma: “Noi siamo testardamente unitari, ma ci vuole generosità e riconoscimento reciproco. Per vincere non credo nelle formule astratte, nelle coalizioni in provetta che ci chiudiamo in una stanza e usciamo solo quando siamo tutti d’accordo. L’alleanza si fa tra diversi. E come facciamo a mettere a valore le differenze? Sui temi.”