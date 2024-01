C.Sinistra: Schlein, ‘Conte? Per litigare bisogna essere in due, risponderà a suoi elettori’

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Troppo spesso leggo di litigi tra M5S e Pd ma per litigare bisogna essere in due. Da quando sono stata eletta segretaria del Pd non mi avete sentita una volta lanciare una polemica strumentale verso un’altra forza di opposizione”. Così Elly Schlein ai cronisti alla Camera che le chiedono degli attacchi di Giuseppe Conte al Pd.

“Come io rispondo delle mie scelte agli elettori, risponderanno altri ai loro elettori. Ma credo che la gente si sia resa conto di chi sta lavorando alacremente ogni giorno alla costruzione di un’alternativa urgente a questa destra”.