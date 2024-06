C.sinistra: Schlein, ‘costruire alternativa su temi, a partire da battaglie in Parlamento’

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Io ho sempre detto che l’unità si può costruire se affrontiamo concretamente alcuni temi su cui far convergere le nostre posizioni. C’è la possibilità di costruire un programma alternativo per il Paese”. Così Elly Schlein al Nazareno. “Teniamo insieme il ‘per’ con il ‘contro’ anche in Parlamento” a partire da premierato e autonomia.