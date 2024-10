C.sinistra: Schlein, ‘costruire tenacemente e pazientemente alternativa è obiettivo’**

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “A livello nazionale il nostro obiettivo è quello di costruire tenacemente e pazientemente dell’alternativa. Non è il momento dei politicismi ma di dare una mano e convincere gli indecisi per dire che un’alternativa alla destra è già possibile”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd in vista delle prossime regionali.