C.sinistra: Schlein, ‘io federatrice? Un passo alla volta, ora fondamentale fare bene elezioni’

6 Giugno 2024

Roma, 6 giu (Adnkronos) – Io federatrice del centro sinistra? “Devo dire la verità, in tutti gli incontri e i comizi di questi giorni mai nessuno è venuto a dirmi, c’è questa questione. Un passo per volta, adesso è fondamentale fare bene le elezioni. Noi non abbiamo la pretesa di autosufficienza, dobbiamo lavorare a costruire l’alternativa sui temi concreti”. Lo ha detto Elly Schlein a Repubblica Tv.