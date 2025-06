C.sinistra: Schlein, ‘io premier? Perchè non dovrei essere in grado? Tempo al tempo’

3 Giugno 2025

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Io sono impegnata a costruire l’alternativa, poi tempo al tempo. Sto intanto provando a costruire una coalizione con tutte le forze di opposizione”. Lo dice Elly Schlein a Un Giorno da Pecora su Radio Rai 1. Potrebbe diventare la prossima premier, si sente in grado di farlo? “Perchè non dovrei essere in grado? Quando mi sono candidata alla primarie, anche persone vicino a me erano molto preoccupate, io non lo ero. Quando è arrivata la notizia” che ero stata eletta “mi sono subito calata nel ruolo, mi sono messa a lavorare”.