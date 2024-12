C.sinistra: Schlein, ‘non perdiamo tempo in polemiche con altri’

14 Dicembre 2024

Roma, 14 dic. Adnkronos) – “Non perdiamo tempo nelle polemiche con gli altri anche quando ci chiamano direttamente in causa. Non pensate che io non veda o legga delle cose, ma ogni volta che noi rispondiamo, sottraiamo spazio alle nostre battaglie su problemi concreti delle persone e facciamo il gioco della destra. Questa è la nostra bussola”. Così Elly Schlein all’assemblea nazionale del Pd.