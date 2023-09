Caccia: Bruzzone (Lega), ‘bene nostri emendamenti al Senato su uso munizioni’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Bene gli emendamenti depositati dai colleghi della Lega al Senato che ineriscono il recepimento del regolamento sull’uso delle munizioni spezzate in piombo per l’esercizio venatorio nel nostro Paese. E’ fondamentale che il tema venga affrontato a livello legislativo e che venga prodotta una integrazione specifica per l’applicazione del regolamento stesso sul nostro territorio. Si tratta di un atto doveroso nei confronti degli utenti e che fa chiarezza circa l’applicazione delle norme comunitarie: ringrazio i colleghi del Partito per l’impegno profuso al fine di affrontare in modo organico questo argomento delicato”. Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile del dipartimento Attività venatoria del Partito, Francesco Bruzzone.