Caccia: Evi (Avs), ‘depositato referendum per abolizione, dal 29 aprile le firme’

Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Depositato nuovo #referendum per abolire la #caccia. Mentre il governo fa di tutto per soddisfare la lobby dei cacciatori, via libera al far west nelle città e zone protette, mentre associazioni di agricoltori rilanciano la figura del cacciatore, in questo buio serve una luce”. Lo scrive su Twitter Eleonora Evi, deputata Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa verde.

“Questa iniziativa è importante perchè, ne sono convinta, il nostro paese non crede alla favoletta del ‘buon cacciatore amico della #biodiversità’ ma tante e tanti chiedono al contrario di relegare questa pratica inutile e orribile al passato”, prosegue la Evi.

“Gli animali selvatici, la natura e la biodiversità devono essere protetti perchè sono i nostri migliori alleati nel contrastare le crisi climatica ed ecologica che abbiamo di fronte. Massimo sostegno al #referendum per abolire la #caccia! Grazie ai promotori dell’iniziativa, alle associazioni agli attivisti che dal 29 aprile inizieranno la raccolta delle firme”, conclude la deputata.