Cagliari, ciclista travolto e ucciso da auto pirata

Dicembre 15, 2022

Cagliari, 15 dic. (Adnkronos) – Un ciclista sessantenne è stato travolto e ucciso da un’auto pirata stanotte in viale Marconi, la strada che collega Cagliari e Quartu. Poco dopo l’una di stanotte è stato un 21enne che passava di lì a notare a bordo strada una bicicletta danneggiata e avvisare i carabinieri. Giunti sul posto, all’altezza del centro commerciale Le Vele, i militari hanno trovato il corpo di Giuseppe Incani, residente a Quartu, che era stato sbalzato nel vicino canneto. Quel tratto di strada è particolarmente buio e non ci sono impianti di videosorveglianza, ma il pirata della strada ha lasciato molti elementi sul posto prima di scappare.

Il conducente dell’auto si è poi costituito dai carabinieri in mattinata. Per l’investitore, 51enne, scatteranno le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

La vittima lavorava come chef in un ristorante di Cagliari, conosceva bene quel tratto di strada perché andava sempre al lavoro in bicicletta.

Dai frammenti dell’auto ritrovati vicino alla bicicletta i carabinieri erano già riusciti a risalire a marca, modello e anno di fabbricazione dell’auto pirata e stavano cercando di individuare il responsabile.