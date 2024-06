Cagliari: un 19enne in Questura per l’omicidio nel locale notturno

2 Giugno 2024

Cagliari, 02 giu. – (Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è sotto interrogatorio in Questura a Cagliari dopo l’omicidio di stanotte, quando un 37enne è stato accoltellato a morte in un locale del centro. La tragedia si è verificata al culmine di una lite al Donegal di via Caprera: la coltellata ha raggiunto al petto Fabio Piga e per lui non c’è stato niente da fare.