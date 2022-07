Luglio 12, 2022

Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Su Rcs e La7 “c’è molto interesse, ma da parte mia non c’è alcun interesse a vendere”. Così Urbano Cairo, alla guida del gruppo, replica, nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti 2022-2023, a chi gli chiedeva se avesse ricevuto offerte per le due aziende.