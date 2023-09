Caivano: Abodi, ‘vogliamo costruire un modello che restituisca fiducia’

Settembre 15, 2023

Parma, 15 set. – (Adnkronos) – “Il decadimento materiale di Caivano è la rappresentazione di un decadimento complessivo che non riguarda solo il centro sportivo che ci siamo impegnati a ricostruire in 9 mesi. La nostra volontà si tradurrà in una presenza sistematica di tutti i ministri sul territorio. Noi vorremmo, con la massima collaborazione delle istituzioni del territorio, costruire un modello o un prototipo che restituisca fiducia e speranza alle persone che ci vivono”. Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, al Festival di Open a Parma. “Siamo convinti che le singole iniziative da sole non incidano in luoghi del disagio così diffuso. Bisogna mettere insieme tanti elementi -sottolinea Abodi-. Pianificando e collaborando si riesce in tempi brevi a invertire una tendenza, perché va ricostruito anche il tessuto sociale e noi dobbiamo dare il buono esempio. Lo dobbiamo a quelle persone che abbiamo incontrato a Caivano”. “Il centro sportivo non a caso sarà polivalente, ci sarà lo sport ma ci saranno anche elementi culturali legati alla musica, alla lettura e all’arte. E sono sicuro che riusciremo in questa impresa”, conclude il ministro.