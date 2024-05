Caivano: Annunziata, ‘Meloni? un Truman show, politica è altra cosa’

30 Maggio 2024

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “E’ in corso un festival Meloni, ma l’ultima conferenza stampa è stata a gennaio. E’ una presidente del consiglio che sta sempre sui media per le battute. Tra l’altro, a Caivano era una scena preparata, con sei persone con il telefonino. E’ una specie di Truman show, ma la politica è un’altra cosa”. Cosi Lucia Annunziata, capolista alle prossime europee nella circoscrizione sud per il Partito Democratico, durante la trasmissione Metropolis.