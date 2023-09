Caivano: Bicchielli (Nm), ‘reazione malavita dimostra Stato su strada giusta’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Il vile atto di questa notte a Caivano, dove persone incappucciate hanno sparato colpi di arma da fuoco per terrorizzare i cittadini onesti di quei quartieri, dimostra che lo Stato è sulla strada giusta. La ‘stesa’ a Parco Verde, così viene definita la pratica intimidatoria di sparare all’impazzata, dimostra infatti nervosismo e l’esigenza da parte della criminalità di riaffermare il controllo del territorio. Ma questa volta lo Stato non farà un passo indietro”. Lo dichiara il deputato campano Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati e componente della commissione bicamerale Antimafia.

“Un pensiero particolare – prosegue – va ai tanti bambini che sono costretti ad assistere a gesti violenti che resteranno, purtroppo, per sempre impressi nelle loro menti. A loro dovrà essere dedicato tutto l’impegno. Ha ragione don Patriciello, ci vogliono tanti educatori, ci vuole tanta cultura. Ci vuole la presenza dello Stato, con tutti gli strumenti necessari, anche con le forze dell’ordine per riportare normalità, serenità e benessere in quei territori. In questo senso il governo si sta muovendo in maniera pragmatica e decisa a sostegno dei cittadini di Caivano”. “L’obiettivo deve essere colmare il divario di cittadinanza che soffrono tutti coloro che vivono in queste periferie della società. E su questo il centrodestra è unito. Dispiace, invece, aver visto distinguo inutili e pretestuosi di alcune forze politiche sul blitz delle forze dell’ordine a Parco Verde”, conclude Bicchielli.