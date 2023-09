Caivano: Iannone (Fdi), ‘con governo finita pacchia camorristi’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Se la criminalità organizzata pensa di intimorire lo Stato attraverso la barbara pratica della ‘stesa’ ha completamente sbagliato. Non saranno una serie di colpi di fucile in aria a dissuadere dall’obiettivo di sradicare le zone franche per restituirle alla comunità dei cittadini onesti. La nuova maxioperazione a Caivano, avvenuta stamattina, dimostra ancora una volta che con il governo Meloni per camorristi e banditi vari la pacchia, in tutta Italia, è finalmente finita”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito della Campania.