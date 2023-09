Caivano: Iannone (Fdi), ‘secondo Saviano allora non bisognerebbe mai fare nulla?’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Il ragionamento di Saviano su Caivano è quello che, filosoficamente parlando, si definirebbe un sillogismo: partendo da premesse sbagliate non può che giungere a conclusioni errate. Viene da chiedersi come mai i governi precedenti, la regione Campania, la città metropolitana e il comune di Napoli non abbiano fatto nulla per contrastare il potere della camorra. Oggi arriva Saviano, responsabile del mito di Gomorra, e ci dice che il blitz è inutile, quindi secondo lui non bisognava fare nulla? Segnalo sommessamente che, come ha precisato la premier Meloni, quello di oggi è solo l’inizio di un percorso che, per quanto difficile, ci vedrà sempre di più impegnati a combattere il degrado nelle periferie per concedere sempre meno spazio al crimine organizzato”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.