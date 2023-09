Caivano: Lucaselli (Fdi), ‘governo raccoglie grido di dolore don Patriciello’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Le parole di don Patriciello segnano il solco tra la disperazione di chi vive in territori dal drammatico contesto sociale e la retorica di chi, a sinistra, anche di fronte alle risposte dello Stato preferisce spargere demagogia”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. “Il governo Meloni ha raccolto il grido di dolore levato da don Patriciello, come da tanti altri, e ha avviato un percorso di ritorno delle istituzioni in luoghi da cui, per troppo tempo, sono state assenti. Dopo quanto accaduto ieri sera a Caivano quest’iniziativa sarà ancora più profonda e più intensa, perché riaffermare la legalità significa anche tutelare la dignità delle persone”, conclude.