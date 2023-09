Caivano: M5S, ‘da governo solo passerelle boccia emendamenti a difesa bambini’

Settembre 21, 2023

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Il governo Meloni si dimostra ancora una volta tutto chiacchiere e passerelle. Dopo tante belle parole, svariati annunci e la sfilata a Caivano, oggi alla Camera hanno bocciato un emendamento del Movimento 5 Stelle, a prima firma di Stefania Ascari, che avrebbe consentito di utilizzare le intercettazioni anche per contrastare la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico relativo a minorenni, l’adescamento di minorenni e i maltrattamenti in famiglia”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia alla Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso e Carla Giuliano.

“Grazie alle intercettazioni gli inquirenti potrebbero scoprire con molta più probabilità il mercato online di minori sfruttati per la prostituzione, la circolazione online di foto e video di pornografia minorile, i casi di violenza sessuale su minori e altre nefandezze inaudite come quelle emerse proprio dai fatti del Parco Verde di Caivano. Il no al nostro emendamento è veramente assurdo e senza spiegazioni, governo e maggioranza facciano un esame di coscienza e si vergognino”.