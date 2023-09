Caivano: Meloni, ‘paranze? Risponderemo colpo su colpo, non ci fate paura’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Questo sarà anche l’anno della riforma costituzionale, dei primi mattoni della riforma fiscale, della parte più consistente della riforma della giustizia. Sarà l’anno in cui cominciare a mettere mano alla burocrazia, all’emergenza abitativa, in cui rafforzare la scuola del merito. Sarà l’anno in cui si vedrà che è tornato lo Stato nelle zone franche. Lo dico alla criminalità organizzata che a Caivano pensa di intimidirci con le sue paranze. Risponderemo colpo su colpo: non ci fate paura”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea nazionale di Fdi.

“Sarà l’anno della presidenza italiana del G7 – ha anche ricordato la premier – l’anno del Piano Mattei, il grande progetto strategico che restituirà all’Italia la sua centralità nel Mediterraneo”.