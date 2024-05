Caivano: Messina (Fdi), ‘parolacce vanno bene solo se le dice De Luca?’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Solamente chi è ingenuo pensa che in Transatlantico avvengano discussioni private. Quando il presidente De Luca ha insultato la Meloni non abbiamo ricevuto una sola parola a difesa, non di Giorgia Meloni, ma dell’Istituzione. Non si può insultare il presidente del Consiglio, non è rancore. La Meloni ha ribadito una parolaccia che aveva detto il presidente della Regione. Lo dice De Luca va bene lo dice la Meloni non va bene?”. Lo ha affermato il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina, ospite questa mattina a L’Aria che tira su La7.