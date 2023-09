Caivano: Montaruli (Fdi), ‘risposta netta anche per altre periferie’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Quello di Giorgia Meloni si dimostra il governo della sicurezza e del rigore. L’operazione avviata a Caivano è la risposta di uno Stato che torna a essere presente e attento perché guidato da un presidente del Consiglio che mantiene le promesse. Ora, quella stessa risposta sia monito per le altre zone periferiche delle nostre città, Torino compresa, con aree come Barriera e Aurora che personalmente avevo segnalato al tavolo per la sicurezza alla presenza del ministro dell’Interno. Non ci sono zone franche e siamo felici che, per voce dello stesso governo, si confermi la riproposizione dello stesso modello di intervento nel resto d’Italia già oggetto della nostra attenzione e del quotidiano lavoro”. Lo dichiara la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli.