Caivano: Rizzetto (Fdi), ‘azione ancora più incisiva, siamo accanto a don Patriciello’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Lo Stato non retrocede, anzi, vi sarà certamente un’azione ancora più incisiva come richiesto da don Patricello, a cui ci stringiamo unitamente ai cittadini onesti di quei territori. Lo Stato non ha paura di chi ha sparato all’impazzata la scorsa notte, se volevano intimorirci non ci sono riusciti, al contrario. Questo governo combatte ogni giorno la criminalità organizzata e continuerà a farlo, a Caivano come dove necessario”. Così in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto.