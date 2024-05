Caivano: Schlein, ‘Meloni con De Luca? Diversivi, a italiani non interessano ripicche’**

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Il saluto credo che si descriva da solo, agli italiani non interessano le ripicche personale della premier. Ognuno è responsabile del linguaggio che utilizza. Ci sembrano tutti diversivi di questo governo che in un anno e mezzo non è riuscito a migliorare la vita degli italiani”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7.