Caivano: Speranzon (Fdi), ‘emargineremo crimine organizzato con buona pace di Saviano’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Le affermazioni di Saviano sul blitz a Caivano delle forze dell’ordine lasciano stupefatti ma fino a un certo punto. D’altra parte non ci si può aspettare da chi ha creato il mito di Gomorra, facendolo diventare un fenomeno emulativo, di ragionare in modo differente. Non a caso anche il padre del musicista ucciso a Napoli ha fatto notare che la morte del figlio è maturata in un clima in cui le fiction influenzano la realtà, esaltando i criminali come modello di vita. A questi paradigmi sbagliati, Fratelli d’Italia intende opporre un esempio agli antipodi: il mito della legalità e del servizio per la propria comunità. Stia sereno Saviano, quello di oggi è solo il primo di una serie di interventi sulle periferie oggetto di degrado che il governo Meloni intende compiere per portare il crimine organizzato in uno stato di completa emarginazione”. Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.