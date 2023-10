Calcio: 11 ottobre l’università di Parma consegna laurea ad honorem ad Ancelotti

Ottobre 5, 2023

Parma, 5 ott. – (Adnkronos) – L’Università di Parma celebra Carlo Ancelotti con una Laurea ad honorem: mercoledì 11 ottobre alle 11, all’Auditorium Paganini di Parma, l’Ateneo conferirà al grande calciatore e tecnico la Laurea magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. Ancelotti è semplicemente una leggenda, come calciatore e come allenatore. Ha vinto praticamente tutto, ha giocato con alcuni dei più grandi campioni del calcio di tutti i tempi o li ha avuti in squadra da tecnico. È l’unico “Mister” nella storia del calcio ad avere vinto il titolo nei cinque principali campionati europei (con squadre del calibro di Milan, Chelsea, Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Real Madrid), è l’unico ad avere nel suo palmarès quattro Champions League, peraltro vinte due volte con due squadre diverse (Milan e Real Madrid). Oltre a un’infinità di altri trionfi nazionali e internazionali.

Per il tecnico di Reggiolo, attualmente alla guida del Real Madrid e dal 2024 Commissario Tecnico della Nazionale brasiliana, arriva dunque un nuovo titolo, diverso da quelli cui è abituato. La cerimonia si aprirà con l’intervento del Rettore Paolo Andrei. A seguire Prisco Mirandola, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, leggerà la motivazione del conferimento. La laudatio sarà pronunciata da Marco Vitale, Delegato del Rettore per lo Sport e Presidente del Comitato per lo sport universitario, e da Luigi Garlando, giornalista della “Gazzetta dello sport”. Carlo Ancelotti terrà poi la sua lectio doctoralis, intitolata Il calcio: una scuola di vita. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web di Ateneo www.unipr.it.