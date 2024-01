Calcio: a Coverciano l’incontro con i tecnici delle Nazionali giovanili, presenti Spalletti e Soncin

Gennaio 10, 2024

Firenze, 10 gen. – (Adnkronos) – Sì sono ritrovati questa mattina a Coverciano, sotto la supervisione del coordinatore Maurizio Viscidi, i tecnici delle Nazionali giovanili maschili. Si tratta del primo incontro di questo 2024 e il primo di questa stagione della durata di due giorni: un’occasione di confronto e per seguire in aula le lezioni a cura del Ct Luciano Spalletti e del commissario tecnico della Nazionale femminile Andrea Soncin, insieme alla sua vice Viviana Schiavi. Presenti per parlare delle loro esperienze professionali anche il Ct dell’Italfutsal – e della Nazionale Under 19 di calcio a cinque – Massimiliano Bellarte, insieme al suo vice Vanni Pedrini, e il commissario tecnico degli Azzurri a Usa ’94, Arrigo Sacchi.

“Saranno due giorni diversi dal solito, con la possibilità di sentire persone che possono darci dei contributi” ha sottolineato in apertura Maurizio Viscidi, che poi ha continuato: “Avremo una seconda parte di stagione molto impegnativa. Questi due giorni ci fanno rimettere in moto per un anno che sarà difficile; due giorni senza ansie per parlare di calcio”. La parola è poi passata a Luciano Spalletti, che ha salutato uno ad uno, nell’aula magna di Coverciano, tutti i presenti. “È un vero piacere – ha commentato il Ct introducendo il suo discorso – quando si ha l’opportunità di crescere e di imparare qualcosa e per questo vorrei imparare qualcosa anch’io, sapendo come la pensate voi”.

Domani pomeriggio l’incontro si chiuderà con la visione da parte di tutti i tecnici presenti, sul campo di Coverciano, della partita amichevole tra la Nazionale Under 15 – allenata dal tecnico Enrico Battisti – e i pari età della Rappresentativa di Lega Pro.