Calcio: Abodi, ‘fare tesoro del ko e sostenere calcio femminile a tutti i livelli’

Agosto 7, 2023

Roma, 7 ago. – (Adnkronos) – Per l’Italia al Mondiale femminile di calcio “è chiaro che c’erano delle aspettative. Le valutazioni le farà la Figc, quello che è importante è che si faccia tesoro anche di un’esperienza negativa come questa. Quello che noi auspichiamo è che il calcio femminile, lo sport femminile in generale, possa essere ulteriormente sostenuto a tutti i livelli perché non sia solo un fatto di circostanza nel momento delle vittorie o delle polemiche per una sconfitta ma per profonda convinzione che si debba arrivare a una parità di attenzioni e a una parità anche di opportunità. Poi le differenze che ci sono devono essere da stimolo”. Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, dopo la prematura uscita di scena delle azzurre dal Mondiale, a margine della prima riunione del CdA di Sport e Salute a Palazzo H a Roma.

“Da primo tifoso della maglia azzurra in ogni disciplina da un lato gioisco per i successi incredibili come quelli più recenti del ciclismo e del mondo paralimpico. Lo sport italiano non finisce mai di farci gioire, anche se ogni sconfitta crea sempre amarezza”, conclude Abodi.