Calcio: Abodi incontra Marani nella sede della Lega Pro

Ottobre 12, 2023

Firenze, 12 ott. – (Adnkronos) – Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è stato oggi in visita nella sede della Lega Pro. Il Ministro Abodi ha incontrato il presidente Matteo Marani ed ha colloquiato con la struttura della Lega Pro.

“Quando i rapporti sono trasparenti, aperti e rispettosi dei diversi ruoli – dichiara Abodi- il dialogo risulta sempre proficuo e costruttivo. Ringrazio il Presidente Marani per l’invito a partecipare all’incontro odierno che ha portato alla luce la necessità di un confronto sugli impatti dell’entrata in vigore della Riforma dello sport, nonostante l’effetto prodotto dai correttivi previsti nel d.lgs.120/2023. Farò tesoro di quanto emerso oggi, che la Lega mi proporrà in forma strutturata con un documento sui vari temi oggetto dell’incontro, con l’obiettivo di contribuire a migliorare il sistema, che ne ha estremo e urgente bisogno”.

“Ringrazio il ministro Abodi per la grande attenzione riservata al calcio di Serie C e per l’impegno profuso in tutta la sua carriera per il nostro mondo -dice Marani-. La sua autorevole partecipazione al Consiglio Direttivo ha creato un confronto costruttivo che ha toccato diversi temi dalla riforma dello sport, alla ripartizione delle risorse di sistema, al contratto d’impresa, alle tematiche del calcio di Lega Pro, prestando particolare attenzione alla questione del vincolo sportivo nel tesseramento dei giovani calciatori e alla questione del credito d’imposta. Giocando di squadra potremo ottenere grandi risultati per la nostra categoria”.