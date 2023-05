Calcio: Abodi, ‘Inter in finale con merito e complimenti a Cardinale per la cultura sportiva’

Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – “Con merito in finale i vincitori, ma onore ai vinti e complimenti per la cultura sportiva”. Così su Twitter il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, applaude l’Inter all’indomani del raggiungimento della finale di Champions League ma si congratula anche con il numero uno di RedBird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, che si è complimentato con i nerazzurri con queste parole. “A nome del Milan voglio congratularmi con tutto il team dell’Inter e con i suoi tifosi per due partite ben giocate. Auguriamo loro tutto il meglio per la finale a Istanbul”.