Calcio: Abodi, ‘no al razzismo, chi sbaglia ne deve rispondere’

Maggio 7, 2023

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “Il mio no, il nostro No al razzismo non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo: vale sempre! Come il Rispetto: vale sempre! E chi sbaglia ne deve rispondere, sempre e ovunque. Le nostre scuse a Dusan Vlahovic!”. Così su twitter il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, in merito agli insulti razzisti (“sei uno zingaro”) ricevuti dall’attaccante della Juventus Dusan Vlahovis nel corso del match al Gewiss Stadium contro l’Atalanta.