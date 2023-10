Calcio: Abodi, ‘razzismo su Awa Sylla? Certe parole non possono essere più tollerate’

Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. – (Adnkronos) – “Il razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio, in un impianto sportivo. In merito all’episodio denunciato dalla calciatrice Awa Sylla, sono sicuro che saranno accertati in tempi brevissimi i fatti e prese le conseguenti e adeguate decisioni. Certe parole, certe frasi, nel 2023 non possono più essere tollerate. Bene ha fatto l’Alessandria calcio femminile a denunciare l’accaduto e la procura della Figc che, tempestivamente, ha aperto un’indagine e ascolterà l’atleta nelle prossime ore. Per sconfiggere questa piaga sociale è fondamentale la collaborazione con gli organismi competenti perché possa essere maggiormente sviluppato il fattore di alfabetizzazione civico e si prendano le misure necessarie per contrastare un fenomeno ancora presente, troppo spesso, nello sport e non solo”. Così in una nota il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.