Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Siamo riusciti a trasformare la giustizia sportiva in una partita di calcio”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante “Il futuro degli stadi in Italia” riferendosi a quanto sta accadendo sul tema della giustizia sportiva.