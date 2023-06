Calcio: Abodi, ‘soldi Arabia? Mercato è libero, migliorare prodotto e coinvolgere tifosi’

Giugno 28, 2023

Cracovia, 28 giu. (Adnkronos) – “Se c’è preoccupazione per gli investimenti dell’Arabia Saudita nel calcio? Le dinamiche economiche non si possono contrastare filosoficamente. Il mercato è libero, difficile mettere dei paletti. Guadagnare dieci, quindici, venti volte quanto si guadagna in Italia, per tutti noi farebbe la differenza. Ma in Arabia non è possibile riprodurre alcuni elementi essenziali come la partecipazione popolare, la storia dei nostri club, si possono riprodurre elementi sintetici”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in conferenza stampa a Cracovia al termine della visita alla squadra italiana impegnata nei Giochi Europei. “Il calcio deve sempre di più provare a tenere i piedi per terra e cercare di stabilire relazioni con il pubblico. Bisogna migliorare il prodotto e coinvolgere i tifosi. Al riguardo è fondamentale un migliore dialogo tra le istituzioni del calcio europeo e anche una collaborazione commerciale”.