Calcio: Abodi, ‘squadra calcio governo? Meloni allenatrice, Giorgetti in porta, Crosetto in difesa’

Ottobre 20, 2023

Roma, 20 ott. – (Adnkronos) – Una squadra di calcio coi rappresentanti del governo? “Giorgia Meloni sarebbe il miglior allenatore possibile. In porta, per prestanza fisica e capacità di parare i colpi Giorgetti. In difesa, come centrale di difesa Guido Crosetto, il regista potrebbe esser Raffaele Fitto, grazie alla sua visione di gioco a livello europeo. E di punta..magari lasciate qualche ruolo anche a me!”. A scherzare su un possibile ‘undici’ calcistico coi membri dell’esecutivo è Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Lei è uno degli uomini più affascinanti del governo. Tanto che per via del suo aspetto sembra che ci fosse qualcuno che la chiamava Richard Gere.. .“Macché, è successo qualche volta in passato, per prendermi in giro…” In effetti però sembra molto in forma per la sua età. ”Grazie, anche se non faccio sport”. In che senso? “Prima ne facevo molto di più, ora (da ministro, ndr) quando riesco”.

Quante volte riesce a fare attività fisica? “Ogni quindici o venti giorni. Ma mi riprometto di farne di più. Il problema è che a me lo sport piace farlo in compagnia: calcio a cinque, tennis, padel. E potendo farlo solo alle sette di mattina è difficile organizzare…”. Faccia un appello ai suoi coetanei per praticare più attività fisica. “Fate sport e non fate come me negli ultimi mesi. Ma vi prometto che se tornerò qui l’anno prossimo cercherò di dirvi che ho ripreso a fare più attività”.